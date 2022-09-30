Війна – день 219: ЗСУ тиснуть окупантів на Донбасі, спеціальне засідання РНБО

Оперативно про головне 30 вересня

Широкомасштабне російське вторгнення в Україну триває вже 219 днів. Ситуація на фронті стрімко розвивається у районі Лимана (Донецька область), де ЗСУ ведуть наступ. У разі визволення цього населеного пункту українські сили оборони наблизять визволення і Лисичанська, і Сєвєродонецька на Луганщині. Загарбники, у свою чергу, провели невдалі атаки в районі Бахмута та Авдіївки на Донеччині. Через провали на фронті росіяни ракетами атакували мирні міста, зокрема Миколаїв. Крім того, окупанти вбили кількох людей у Дніпрі. У п’ятницю відбудеться спеціальне засідання РНБО, яке скликав президент України Володимир Зеленський.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 30 вересня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Між Південноукраїнськом та Вознесенськом на Миколаївщині пролунали вибухи — Кім.

00:30 Ворог завдав нового удару по Дніпру: одну людину вбито, двох поранено, горять 50 автобусів та адмінбудівля підприємства.

00:01 Російський ворог знову атакував Запоріжжя: у місті працює ППО.

З даними за 27 вересня можна ознайомитись у матеріалі: "Війна – день 216: ЗСУ продовжують звільняти Харківщину, росіяни знову б’ють по містах ракетами та дронами-камікадзе".

Про те, що відбувалося 28 вересня, можна прочитати у трансляції: "Війна – день 217: ЗСУ просуваються на Харківщині і поступово оточують угруповання військ рф".

Нагадаємо, інформація за 29 вересня доступна у зведенні: "Війна — день 218: наступ ЗСУ, ядерні погрози рф".