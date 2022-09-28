Війна – день 217: ЗСУ просуваються на Харківщині і поступово оточують угруповання військ рф

Оперативно про головне 28 вересня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває вже 217 днів. Росіяни та їхні маріонетки таки провели свої псевдореферендуми на окупованих територіях України та оголосили їхні "результати". Хоча поки що жодна держава світу не те що не визнала їх, але багато хто виступив категорично проти. Тим часом на фронтах для російських окупантів усе складається ще гірше: ЗСУ продовжують вичавлювати росіян із захоплених ними територій на Харківщині та звільняти населені пункти. Також росіяни повідомляють "про активізацію ЗСУ на всій лінії фронту" у Луганській області. Не маючи успіхів на полі бою, росіяни продовжують наполегливо тероризувати мирне населення, обстрілюючи крилатими ракетами великі українські міста, такі як Харків та Одесу.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 28 вересня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Президент України Володимир Зеленський висловився за застосування превентивних заходів проти керівництва росії після заяв про анексію українських територій та ядерного шантажу.

Про те, що відбувалося 25 вересня, можна прочитати у трансляції: "Війна – день 214: Важкі бої на фронті, цирк з "референдумами".

Нагадаємо, інформація за 26 вересня доступна у зведенні: "Війна – день 215: Наступ ЗСУ, іранські дрони атакують Одесу".

З даними за 27 вересня можна ознайомитись у матеріалі: "Війна – день 216: ЗСУ продовжують звільняти Харківщину, росіяни знову б’ють по містах ракетами та дронами-камікадзе".