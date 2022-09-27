Війна – день 216: ЗСУ продовжують звільняти Харківщину, росіяни знову б’ють по містах ракетами та дронами-камікадзе

Оперативно про головне 27 вересня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває вже 216 днів. Не маючи якихось успіхів на фронтах, російські війська продовжують тероризувати мирне населення України. Так, продовжуються напади ворожих безпілотників-камікадзе на Одесу, а напередодні ввечері росіяни вдарили крилатою ракетою по аеропорту Кривого Рогу, які в результаті "прильоту" було зруйновано.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 27 вересня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Бабак-провісник Тимко пережив окупацію Куп'янського району, а у мережі з'явилися його фото.

00:00 ЗСУ ведуть бої за звільнення лівобережної частини Борівської громади Харківської області, окупаційна влада та більшість їх місцевих поплічників бігли. Село Піски-Радьковські вже знаходиться під контролем ЗСУ, повідомляє селищна рада.

Про те, що відбувалося 24 вересня, можна прочитати у трансляції: "Війна — день 213: ЗСУ звільняють Україну, "референдуми" під дулами автоматів".

Нагадаємо, інформація за 25 вересня доступна у зведенні: "Війна – день 214: Важкі бої на фронті, цирк із "референдумами".

З даними за 26 вересня можна ознайомитись у матеріалі: "Війна – день 215: Наступ ЗСУ, іранські дрони атакують Одесу".