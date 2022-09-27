росія атакувала ракетами Запоріжжя і Миколаїв: є руйнування та постраждалі (фото, відео)

Мешканці прокинулися від багатьох вибухів

Російські військові продовжують щоночі обстрілювати українські міста ракетами — у ніч на 27 вересня під удар потрапили Миколаїв та Запоріжжя. Офіційні особи обласних центрів повідомили деталі нападів.

Як написав мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, Миколаїв зазнав ворожого обстрілу двічі. Пошкоджено цивільні об’єкти – житлові будинки, магазини, мережу водопроводу. Система водопостачання — одна з критичних, місто вже сиділо без питної води у кранах навесні, після одного з обстрілів.

У Запоріжжі, за даними голови ОВА Олександра Старуха, ракети влучили в об’єкти інфраструктури. Прильоти зафіксовано після п’ятої ранку. Місцеві мешканці нарахували близько десяти звуків вибухів.

Після прильотів були проблеми з електрикою в районах і піднявся стовп диму. Пожежу підтверджує в.о. міського голови Анатолій Куртєв. Він також додав, що є постраждалі.

Напередодні ввечері голосно було і на Одещині — там три дрони-камікадзе знищені силами ППО. Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія все частіше для атак на півдні України використовує безпілотники іранського виробництва. Увечері 26 вересня російські окупанти обстріляли Кривий Ріг — у результаті знищено аеропорт.