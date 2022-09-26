Аеропорт Кривого Рогу знищено ворожою ракетою: подробиці

Окупанти знову тероризують мирні міста

Окупанти ввечері 26 вересня завдали ракетного удару по Дніпропетровській області, внаслідок якого у Кривому Розі було знищено аеропорт.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, удару по міському аеропорту було завдано о 22:22 крилатою ракетою Х-59.

"Росіяни поцілили ракетою Х-59 по аеропорту. Його інфраструктура зруйнована. Подальше використання летовища та устаткування неможливе", — повідомив Резніченко.

При цьому він зазначив, що внаслідок атаки люди не постраждали.

Як повідомлялося раніше, росіяни останніми днями посилили обстріли Кривого Рогу. Так 14 вересня було завдано удару по гідротехнічній споруді на річці Інгулець, внаслідок чого частина міста виявилася затопленою.

Наступного дня удари повторилися, зокрема було зруйновано промислове підприємство та знову пошкоджено гідротехнічні споруди.

16 вересня для того, щоб запобігти катастрофі, влада прийняла рішення засипати шлюзи пошкодженого підприємства, після чого місцеві жителі помітили, що колір води в Інгульці став яскраво-червоним.