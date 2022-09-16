У Кривому Розі вода в річці стала червоною: що сталося (фото)

Колір річки можна пояснити засипанням шлюзів

Після удару російських військ по Кривому Рогу крилатими ракетами в середу, 14 вересня, в річці Інгулець піднявся рівень води, а місцевих мешканців кількох районів закликали евакуюватися в безпечні місця.

Сьогодні було помічено, що вода в річці стала червоною. Це могло статися через те, що шлюзи гідротехнічної споруди засипані бутом, суглинком та щебенем.

Зазначається, що напередодні голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що для засипання шлюзів пошкодженого ракетними ударами підприємства надали понад 50 вантажівок із бутом, суглинком та щебенем. Спеціальні служби вже засипали шлюзи гідротехнічної споруди, по якій вдарили росіяни, а це могло стати наслідком.

Олександр Вілкул також повідомив, що ситуація у місті повністю контролюється.

"На гідротехнічних спорудах продовжуються роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів. Водопостачання міста стабілізувалося", – написав він.

Офіційно влада не прокоментувала ситуацію з червоною водою.

Користувачі мережі вже опублікували фотографії річки.

Фото з моста

Фото річки

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Кривому Розі внаслідок ворожих обстрілів і наступного прориву дамби затопило будинки місцевих мешканців. Дамбу довелося підривати — опубліковано відео.