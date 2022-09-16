В Кривом Роге вода в реке стала красной: что произошло (фото)

Цвет реки можно объяснить засыпанием шлюзов

После удара российских войск по Кривому Рогу крылатыми ракетами в среду, 14 сентября, в реке Ингулец поднялся уровень воды, а местных жителей нескольких районов призвали эвакуироваться в безопасные места.

Сегодня было отмечено, что вода в реке стала красной. Это могло произойти из-за того, что шлюзы гидротехнического сооружения засыпаны бутом, суглинком и щебнем.

Отмечается, что накануне глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что для засыпания шлюзов поврежденного ракетными ударами предприятия предоставили более 50 грузовиков с бутом, суглинком и щебнем. Специальные службы уже засыпали шлюзы гидротехнического сооружения, по которому ударили россияне, что могло стать следствием.

Александр Вилкул также сообщил, что ситуация в городе полностью контролируется.

"На гидротехнических сооружениях продолжаются работы по ликвидации последствий ракетных ударов. Водоснабжение города стабилизировалось", – написал он.

Официально власти не прокомментировали ситуацию с красной водой.

Пользователи уже опубликовали фотографии реки.

Фото с моста

Фото реки

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Кривом Роге в результате вражеских обстрелов и последующего прорыва дамбы затопило дома местных жителей. Дамбу пришлось взрывать – опубликовано видео.