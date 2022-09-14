Массированный ракетный удар по Кривому Рогу: в большинстве районов города исчезла вода (обновлено)

В городе было слышно по меньшей мере шесть взрывов

В среду, 14 сентября, россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу на Днепропетровщине. Прогремело более 5 взрывов, после чего в большинстве районов города исчезла вода.

Информацию о ракетном ударе уже подтвердил глава Днепропетровской военной администрации Александр Вилкул.

"Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети", — написал он в Telegram в 17:05 14 сентября.

Тем временем в местных каналах один за другим стали появляться сообщения о взрывах. Местные жители насчитали их не менее шести. После ракетного удара в большинстве районов Кривого Рога исчезла вода.

Обновлено: В оперативной группировке войск "Каховка" добавили, что удар по Кривому Рогу россияне нанесли, вероятно, ракетами Х-101 из Ту-95МС. Был прилет ракеты по западной окраине города. Между тем, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что россияне направили максимальное количество оружия на гидротехнические сооружения, чтобы создать чрезвычайную ситуацию.

Кроме того, о звуках взрывов также сообщили жители Одессы и Запорожья, но официальных подтверждений этого на момент публикации новости не было. Одесситы публикуют фотографии со следами работы ПВО.

Следы в небе над Одессой после звуков взрыва

Напомним, что в ночь на 14 сентября российские оккупанты ударили ракетами по Николаеву. В результате были разрушены и повреждены жилые дома, территория предприятия, автомобили и местная школа. Россияне били по городу ракетами типа С-300.