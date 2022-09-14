Укр

Массированный обстрел Николаева: озвучены подробности о погибших и разрушениях

Автор
Юлия Рейтер Юлия Рейтер
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Последствия обстрела Николаева 14 сентября Новость обновлена 14 сентября 2022, 10:06
Последствия обстрела Николаева 14 сентября

Местные власти сообщают о попадании по жилым массивам

В ночь на 14 сентября российские захватчики массированно обстреляли город Николаев и поселки в Николаевской области. В результате были разрушены или повреждены жилые дома, территория предприятия, автомобили и местная школа.

Эту информацию подтвердил глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале.

"Ориентировочно в 01:10, 14 сентября, Николаев подвергся ракетным обстрелам. По предварительным данным, типа С-300. Повреждены учебное заведение, объекты инфраструктуры и жилые дома, в частности, было попадание около девяти- и пятиэтажки. Также в результате попадания на территорию предприятий возник пожар на производственном здании и возгорание автомобиля", — говорится в сообщении Кима.

Он также подчеркнул, что в результате вражеских обстрелов погибли два человека, трое были ранены, а также еще трем лицам была оказана помощь амбулаторно. Поиски еще одного человека продолжаются.

Всего ночью было зафиксировано 7 попаданий. К тому же был обстрелян Баштанский район Николаевской области. К счастью, там пострадавших нет.

Последствия обстрела жилых домов в Николаеве
Последствия обстрела 9-этажки в Николаеве
Обстрел Николаева, пострадала школа, 14 сентября
Пострадала в результате обстрела школа, Николаев
Повреждены жилые дома в Николаеве, 14 сентября

Сообщается, что на местах работают аварийные бригады и коммунальщики. На некоторых улицах расчищается проезд общественного транспорта.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Харьков снова был обстрелян — в результате попадания по объектам критической инфраструктуры часть Украины осталась без света.

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