Бьют по критической инфраструктуре: после ракетного удара россиян по Харькову часть Украины осталась без света (видео)
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Оккупанты наносят удары по объектам критической инфраструктуры
Харьковская, Донецкая, Сумская, Днепропетровская и Полтавская области испытывают проблемы с отсутствием или перебоями с электроэнергией.
Как сообщила пресс-служба Дергачевского горсовета, оккупанты нанесли удары по объектам критической инфраструктуры, из-за чего и возникла проблема с электроснабжением.
Там призвали сохранять спокойствие и отметили, что "Харьковоблэнерго" уже ведет работы по устранению проблемы.
После этого глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что напряжение в сети упало по всей области, из-за чего порекомендовал жителям отключить электроприборы от сети, чтобы избежать их повреждения.
Он отметил, что еще со времен мартовских бомбардировок энергосистема в области остается нестабильной, а также добавил, что сейчас оккупанты могут нанести удары по энергетическим объектам Украины.
Мэр Харькова Игорь Терехов подчеркнул, что из-за отсутствия света в городе нет и водоснабжения, так как не работают насосы.
В сети тем временем сообщили, что на месте попадания зафиксирован масштабный пожар.
Как сообщалось ранее, в ночь на 11 сентября, во временно оккупированном Энергодаре была полностью остановлена работа Запорожской атомной электростанции. После обрыва последней связи предприятия с электросистемой Украины несколько дней назад местные жители жаловались на перебои с электричеством