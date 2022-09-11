Укр

Бьют по критической инфраструктуре: после ракетного удара россиян по Харькову часть Украины осталась без света (видео)

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Результат обстрелов Новость обновлена 11 сентября 2022, 20:51
Результат обстрелов

Оккупанты наносят удары по объектам критической инфраструктуры

Харьковская, Донецкая, Сумская, Днепропетровская и Полтавская области испытывают проблемы с отсутствием или перебоями с электроэнергией.

Как сообщила пресс-служба Дергачевского горсовета, оккупанты нанесли удары по объектам критической инфраструктуры, из-за чего и возникла проблема с электроснабжением.

Там призвали сохранять спокойствие и отметили, что "Харьковоблэнерго" уже ведет работы по устранению проблемы.

После этого глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что напряжение в сети упало по всей области, из-за чего порекомендовал жителям отключить электроприборы от сети, чтобы избежать их повреждения.

Он отметил, что еще со времен мартовских бомбардировок энергосистема в области остается нестабильной, а также добавил, что сейчас оккупанты могут нанести удары по энергетическим объектам Украины.

Мэр Харькова Игорь Терехов подчеркнул, что из-за отсутствия света в городе нет и водоснабжения, так как не работают насосы.

В сети тем временем сообщили, что на месте попадания зафиксирован масштабный пожар.

Как сообщалось ранее, в ночь на 11 сентября, во временно оккупированном Энергодаре была полностью остановлена работа Запорожской атомной электростанции. После обрыва последней связи предприятия с электросистемой Украины несколько дней назад местные жители жаловались на перебои с электричеством

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#Харьков #Харьковская область #Обстрелы