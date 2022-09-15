В Кривом Роге затоплены дома, пришлось подрывать дамбу (видео)

Часть города до сих пор без воды

В Кривом Роге после масштабной ракетной атаки 14 сентября затопило более сотни жилых домов и дачных участков, пришлось взрывать гидротехнические сооружения, чтобы уменьшить масштабы подтопления.

Об этом утром 15 сентября рассказал криворожский мэр Александр Вилкул в ходе видеообращения.

14 сентября по Кривому Рогу выпустили 7-8 ракет типа "Кинжал" и "Искандер", из-за чего сильно пострадали гидротехнические сооружения и поднялась вода в реке Ингулец.

Вот как поднялся уровень воды:

Ночью эвакуировали жителей двух районов, и на утро известно о подтоплении 112 частных жилых домов и дачных участков в Ингулецком районе.

Также ночью дважды подорвали дамбу в районе Черногорки, чтобы уменьшить ее пропускную способность, вследствие чего уровень воды уже уменьшился, и на местах подтоплений вода уже начала спадать.

Из-за атаки уровень воды на разных участках реки Ингулец поднялся от 1 до почти 2 метров. На эту минуту его удалось снизить на 13 сантиметров и он продолжает падать, — добавляет глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

На данный момент вода есть во всем Кривом Роге, кроме военного городка и Макулана, — нашли еще одно место прилета по водоводу, последствия аварии ликвидируются.

Стоит заметить, что удар по Кривому Рогу могли нанести в отместку за успехи ВСУ на Харьковщине и Херсонщине.