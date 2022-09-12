Не только Харьковщина: в Херсонской области освобождены 5 населенных пунктов

Только за две недели мощного контрнаступления Вооруженным украинским силам удалось освободить не только стратегически важные для российского противника города на Харьковском направлении, но и около 500 квадратных километров территории в Херсонской области. В состав деоккупированных населенных пунктов вошли Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Пруд и Миролюбовка.

Освобождены от захватчиков села на Херсонском направлении

Соответствующую информацию в понедельник, 12 сентября, обнародовала спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк на очередном пресс-брифинге с журналистами, передает РБК-Украина.

"Мы можем уже говорить сегодня, что наши успехи за последние две недели достаточно убедительны. Мы продвинулись на разных участках от 4 до нескольких десятков километров, имеем освобожденные площади около 500 квадратных километров и можем провозгласить, что населенные пункты Херсонской области освобождены и находятся по-украинским флагом", – объяснила она.

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