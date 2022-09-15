Укр

В Ингульце поднялся уровень воды: жителей Кривого Рога призвали эвакуироваться

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Последствия удара по Кривому Рогу
Последствия удара по Кривому Рогу

Местные власти говорят, что ситуация под контролем

После удара крылатыми ракетами по Кривому Рогу, в результате которого пострадало гидротехническое сооружение на реке Ингулец, в части районов города была объявлена эвакуация.

Как сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, в городе продолжаются мероприятия по ликвидации последствий обстрела, но части жителей все же рекомендовали эвакуироваться в безопасное место.

"Мы ситуацию контролируем, идет ликвидация аварии, задействованы все службы, все на местах. Но уровень воды в реке Ингулец поднялся", — написал он в своем телеграм-канале.

Вилкул сообщил, что речь идет о жителях улиц в Ингулецком районе:

  • Штерна,
  • Гжацкой,
  • Склеватой,
  • Югоковской,
  • Григорьевской,
  • Земнукова.

Их призвали проследовать на перекресток Бериславской и Матреновской улиц, куда будут поданы коммунальные автобусы.

Также речь идет и об эвакуации Центральногородского района, а именно улиц:

  • Лепицкого,
  • Иорданская,
  • Бажанова,
  • Грабовского,
  • Машиностроителей,
  • Черняховского,
  • Дунайска,
  • Ходыча,
  • Мариупольская,
  • Сташкова,
  • Заречная,
  • Первомайская,
  • Староярмарочная,
  • Плеханова,
  • Мамина-Сибиряка,
  • Энтузиастов

Жителям этих улиц предлагают отправиться в точки эвакуации по адресу:

  • площадь Освобождения (возле "Сільпо"),
  • Святониколаевская (Ленина), 27 возле Центрально-Городского исполкома,
  • Старовокзальная, 35 (остановка "Гараж", в прошлом Урицкого).

Автобусы подадут около 00:30, с собой Вилкул призвал взять документы и ценные вещи.

Напомним, что в ночь на 14 сентября российские оккупанты ударили ракетами по Николаеву. В результате были разрушены и повреждены жилые дома, территория предприятия, автомобили и местная школа.

Теги:
#Кривой Рог #Александр Вилкул