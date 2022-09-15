В Ингульце поднялся уровень воды: жителей Кривого Рога призвали эвакуироваться

Местные власти говорят, что ситуация под контролем

После удара крылатыми ракетами по Кривому Рогу, в результате которого пострадало гидротехническое сооружение на реке Ингулец, в части районов города была объявлена эвакуация.

Как сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, в городе продолжаются мероприятия по ликвидации последствий обстрела, но части жителей все же рекомендовали эвакуироваться в безопасное место.

"Мы ситуацию контролируем, идет ликвидация аварии, задействованы все службы, все на местах. Но уровень воды в реке Ингулец поднялся", — написал он в своем телеграм-канале.

Вилкул сообщил, что речь идет о жителях улиц в Ингулецком районе:

Штерна,

Гжацкой,

Склеватой,

Югоковской,

Григорьевской,

Земнукова.

Их призвали проследовать на перекресток Бериславской и Матреновской улиц, куда будут поданы коммунальные автобусы.

Также речь идет и об эвакуации Центральногородского района, а именно улиц:

Лепицкого,

Иорданская,

Бажанова,

Грабовского,

Машиностроителей,

Черняховского,

Дунайска,

Ходыча,

Мариупольская,

Сташкова,

Заречная,

Первомайская,

Староярмарочная,

Плеханова,

Мамина-Сибиряка,

Энтузиастов

Жителям этих улиц предлагают отправиться в точки эвакуации по адресу:

площадь Освобождения (возле "Сільпо"),

Святониколаевская (Ленина), 27 возле Центрально-Городского исполкома,

Старовокзальная, 35 (остановка "Гараж", в прошлом Урицкого).

Автобусы подадут около 00:30, с собой Вилкул призвал взять документы и ценные вещи.

Напомним, что в ночь на 14 сентября российские оккупанты ударили ракетами по Николаеву. В результате были разрушены и повреждены жилые дома, территория предприятия, автомобили и местная школа.