В Ингульце поднялся уровень воды: жителей Кривого Рога призвали эвакуироваться
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Местные власти говорят, что ситуация под контролем
После удара крылатыми ракетами по Кривому Рогу, в результате которого пострадало гидротехническое сооружение на реке Ингулец, в части районов города была объявлена эвакуация.
Как сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, в городе продолжаются мероприятия по ликвидации последствий обстрела, но части жителей все же рекомендовали эвакуироваться в безопасное место.
"Мы ситуацию контролируем, идет ликвидация аварии, задействованы все службы, все на местах. Но уровень воды в реке Ингулец поднялся", — написал он в своем телеграм-канале.
Вилкул сообщил, что речь идет о жителях улиц в Ингулецком районе:
- Штерна,
- Гжацкой,
- Склеватой,
- Югоковской,
- Григорьевской,
- Земнукова.
Их призвали проследовать на перекресток Бериславской и Матреновской улиц, куда будут поданы коммунальные автобусы.
Также речь идет и об эвакуации Центральногородского района, а именно улиц:
- Лепицкого,
- Иорданская,
- Бажанова,
- Грабовского,
- Машиностроителей,
- Черняховского,
- Дунайска,
- Ходыча,
- Мариупольская,
- Сташкова,
- Заречная,
- Первомайская,
- Староярмарочная,
- Плеханова,
- Мамина-Сибиряка,
- Энтузиастов
Жителям этих улиц предлагают отправиться в точки эвакуации по адресу:
- площадь Освобождения (возле "Сільпо"),
- Святониколаевская (Ленина), 27 возле Центрально-Городского исполкома,
- Старовокзальная, 35 (остановка "Гараж", в прошлом Урицкого).
Автобусы подадут около 00:30, с собой Вилкул призвал взять документы и ценные вещи.
Напомним, что в ночь на 14 сентября российские оккупанты ударили ракетами по Николаеву. В результате были разрушены и повреждены жилые дома, территория предприятия, автомобили и местная школа.