У Кривому Розі затоплено будинки, довелося підривати дамбу (відео)

Частина міста досі без води

У Кривому Розі після масштабної ракетної атаки 14 вересня затопило понад сотню житлових будинків та дачних ділянок, довелося підривати гідротехнічні споруди, щоб зменшити масштаби підтоплення.

Про це вранці 15 вересня розповів криворізький мер Олександр Вілкул у ході відеозвернення.

14 вересня по Кривому Рогу випустили 7-8 ракет типу "Кинжал" та "Іскандер", через що сильно постраждали гідротехнічні споруди і піднялася вода в річці Інгулець.

Ось як піднявся рівень води:

Вночі евакуювали мешканців двох районів, і на ранок відомо про підтоплення 112 приватних житлових будинків та дачних ділянок в Інгулецькому районі.

Також уночі двічі підірвали дамбу в районі Чорногорки, щоб зменшити пропускну спроможність, внаслідок чого рівень води вже зменшився, і на місцях підтоплення вода вже почала спадати.

Через атаку рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від 1 до 2 метрів. На цю хвилину його вдалося знизити на 13 сантиметрів і він продовжує падати, додає голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

На даний момент вода є у всьому Кривому Розі, крім військового містечка та Макулана, — знайшли ще одне місце прильоту по водоводу, наслідки аварії ліквідовуються.

Варто зауважити, що ударом по Кривому Рогу вороги могли помститися за успіхи ЗСУ на Харківщині та Херсонщині.