Не лише Харківщина: на Херсонщині звільнено 5 населених пунктів

Лише за два тижні потужного контрнаступу Збройним українським силам вдалося звільнити не лише стратегічно важливі для російського противника міста на Харківському напрямку, а й близько 500 квадратних кілометрів території на Херсонщині. До складу деокупованих населених пунктів увійшли Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок і Миролюбівка.

Звільненні від загарбників села на Херсонському напрямку

Відповідну інформацію у понеділок, 12 вересня, оприлюднила речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк на черговому пресбрифінгу із журналістами, передає РБК-Україна.

"Ми можемо вже говорити сьогодні, що наші успіхи за останні два тижні досить переконливі. Ми просунулися на різних ділянках від 4 до декількох десятків кілометрів, маємо звільнені площі близько 500 квадратних кілометрів і можемо проголосити, що населені пункти Херсонської області звільнені і знаходяться під українським прапором", — пояснила вона.

Раніше "Телеграф" повідомляв,