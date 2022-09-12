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Не лише Харківщина: на Херсонщині звільнено 5 населених пунктів

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Автор
ЗСУ продовжують звільняти українські території від російських загарбників Новина оновлена 12 вересня 2022, 14:08
ЗСУ продовжують звільняти українські території від російських загарбників

Лише за два тижні потужного контрнаступу Збройним українським силам вдалося звільнити не лише стратегічно важливі для російського противника міста на Харківському напрямку, а й близько 500 квадратних кілометрів території на Херсонщині. До складу деокупованих населених пунктів увійшли Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок і Миролюбівка.

ЗСУ деокупували пять сіл на Херсонщині
Звільненні від загарбників села на Херсонському напрямку

Відповідну інформацію у понеділок, 12 вересня, оприлюднила речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк на черговому пресбрифінгу із журналістами, передає РБК-Україна.

"Ми можемо вже говорити сьогодні, що наші успіхи за останні два тижні досить переконливі. Ми просунулися на різних ділянках від 4 до декількох десятків кілометрів, маємо звільнені площі близько 500 квадратних кілометрів і можемо проголосити, що населені пункти Херсонської області звільнені і знаходяться під українським прапором", — пояснила вона.

Раніше "Телеграф" повідомляв,

Теги:
#Херсонська область #Війна #ЗСУ #Деокупація