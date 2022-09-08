ЗСУ дають відсіч: Які населені пункти звільнили за тиждень

Розібралися, які зміни на фронті сталися останнім часом

Від початку оголошення контрнаступу на Херсонщині минуло більше тижня, за цей час український прапор підняли у декількох звільнених населених пунктах. Одночасно з півднем, ЗСУ дають на горіхи росіянам і на інших напрямках, є хороші новини з Харківщини. Однак порадіти успіхам захисників одразу в режимі онлайн не можна, бо офіційна інформація обмежена з міркувань безпеки. Ось що ми точно знаємо на цей момент:

Південь

У неділю, 4 вересня, з’явилася інформація про деокупацію селища Високопілля у Херсонській обл., яке росіяни захопили 16 березня. Там підняли жовто-блакитний прапор на будівлю лікарні, одну з небагатьох будівель, що вціліла. Голова Херсонської облради Олександр Самойленко уточнив "Радіо Свобода", що вночі з 3-го на 4-те вересня окупанти ганебно потікали з селища, покинувши там свою техніку і зброю. Після виходу з Високопілля російська армія почала обстрілювати цю територію, зокрема касетними снарядами.

На фото херсонського видання "МОСТ" видно, що у населеному пункті розбомблені будинки, на узбіччях та на дорогах стоять розбиті автомобілі та сільгосптехніка, зруйнована інфраструктура.

Щодо Херсонського напрямку висловився також президент України Володимир Зеленський. Зокрема, він подякував 42-му окремому мотопіхотному батальйону – завдяки його героїчним діям звільнено два населені пункти на півдні.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), карта бойових дій на півдні виглядає так:

Карта бойових дій у Херсонській та Миколаївській областях України 07.09.2022

Британська розвідка повідомляє про запеклі бої на трьох фронтах: на півночі, під Харковом, на сході в Донбасі та на півдні в Херсонській області.

Також радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін LIVE" анонсував, що найближчим часом можна очікувати підтвердження Генштабу про звільнення населеного пункту Ольгине. Село розташоване у Високопільській селищній громаді Бериславського району поруч зі звільненим Високопіллям.

Схід

На Луганщині ЗСУ 5 вересня просунулися "на декілька сотень метрів", про це 6 вересня повідомив глава ОВА Сергій Гайдай. Щоправда, назви очільник ОВА не уточнив.

На Краматорському напрямку (Донецька обл.) ЗСУ мали тактичний успіх та вибили ворога з раніше зайнятих ним позицій, повідомив Генштаб 5 вересня.

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 4 вересня подякував бійцям 63-го батальйону 103-ї бригади тероборони за звільнення населеного пункту на Донеччині, а також 54-тій бригаді на напрямку "Лисичанськ – Сіверськ" за зайняття певних висот. Назв населених пунктів голова держави не уточнив.

Підтвердження Генштабу не було, але воїни ЗСУ у відеозверненні розповіли про звільнення села Озерне у Донецькій обл. У зверненні бійців йдеться, що у боях брали участь стрілецький батальйон Нацгвардії разом з 63-м батальйоном і львівською 103-ою бригадою територіальної оборони. ISW уточнює, що для звільнення Озерного бійцям треба було форсувати річку Сіверський Донець.

У Харківській області також є успіхи. 7 вересня президент України Володимир Зеленський розповів про хороші новини з Харківщини і подякував таким бригадам: 25-й повітряно-десантній бригаді, 92-й окремій механізованій бригаді та 80-й десантно-штурмовій бригаді за хоробрість і героїзм, проявлені під час виконання бойових завдань, 406-й окремій артилерійській бригаді за надзвичайно успішні влучання на півдні та 60-й окремій піхотній бригаді, яка послідовно просуває позиції.

6 вересня у соцмережах почала ширитися інформація про наступ на Балаклію та оточення міста. Генштаб у ранковому зведенні лише побіжно згадав населений пункт на південь від Балаклії — село Байрак, повідомляється, що росіяни обстріляли його за артилерії. Населений пункт фігурував у згадках в соцмережах 7 вересня, мова йшла про те, що українські військові зайшли до села. також Окремий батальйон спеціального призначення "Дике поле" опублікував відео зняття червоного прапора 150 ордена Кутузова Ідрицької дивізії у селі Нова Гусарівка поблизу Балаклії. Окрім того, 7 вересня, у соцмережах з’явилося відео зі звільненого села Вербівка.

Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко сьогодні опублікував відео зі свіжими трофеями окупантів на Харківському напрямку:

Днем раніше на Харківщині у полон до ЗСУ потрапив російський підполковник з "елітного" підрозділу.

Інститут вивчення війни (ISW) у новому звіті за 7 вересня повідомив про контрнаступ ЗСУ на північний захід від Ізюма, військові просунулися як мінімум на 20 км і здобули 400 квадратних кілометрів у Харківській обл. Американський інститут із посиланням на геолоковані зйомки зазначає, що ЗСУ просунулися шосе T2210 від Балаклії та Вербівки через Яковенкове, Волохів Яр (на перетині T2210 та E40) у бік Шевченкового (на перетині T2210 та N26). Тепер лінія фронту виглядає так:

Карта бойових дій у Харківській області України 07.09.2022

Як повідомляв "Телеграф", ЗСУ звільнили важливий населений пункт на Херсонщині.

Нагадаємо, з Куп'янська та Куп'янського району на Харківщині окупанти вирішили вивозити дітей та жінок.