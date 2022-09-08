На Харківщині окупанти вирішили вивозити дітей та жінок

Гауляйтер Харківщини заявляє про наміри евакуювати людей

Російська окупаційна влада вирішила влаштувати евакуацію мирного населення з Куп'янська та Куп'янського району Харківської області після численних повідомлень про наступ Збройних сил України. У першу чергу планують евакуювати жінок та дітей.

Про це повідомив т. зв. "голова адміністрації міста" Віталій Ганчев у відеозверненні опублікованому російським пропагандистським виданням "РИА Новости".

"На сьогодні у Куп'янську складається така ситуація, що ми змушені забезпечити евакуацію населення, принаймні дітей, жінок через те, що місто постійно знаходиться під терором, постійні ракетні атаки з боку збройних формувань України, які не залишають спроб зруйнувати інфраструктуру міста", — заявляє Ганчев.

Нагадаємо, що місто Куп'янськ знаходиться в російській окупації з 27 лютого 2022 року. Влада міста, яка активно почала співпрацювати із загарбниками, впроваджує рублі і пропонує місцевим жителям російські паспорти.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, ЗСУ почали наступ на Харківщині, а російські ЗМІ активно пишуть про те, що їхня армія втрачає Балаклію.