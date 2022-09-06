Росіяни втрачають Балаклію? Пропагандисти повідомляють про контрнаступ ЗСУ на Харківщині

Окупанти роблять спроби зупинити ЗСУ, але їм цього зробити не вдається

У вівторок, 6 вересня, пропагандистські російські ЗМІ наперебій почали писати про те, що армія окупантів втрачає контроль над містом Балаклія у Харківській області. Після цієї інформації у РФ почалося справжнє "виття на болотах", а розлючені росіяни засипали мережу злісними коментарями на тему розчарування у військовослужбовцях.

Спершу з'явилися повідомлення про те, що Збройні сили України почали контрнаступ на Харківщині та зайшли у Балаклію. Російські експерти почали писати, що стратегічна ціль ЗСУ — оточити угруповання росіян під Ізюмом.

Просування ЗСУ у напрямку Балаклії

Ці дані викликали масу невдоволення серед мешканців країни-агресора. Наперебій з'являлися коментарі на кшталт: "як так", "все пропало" та "я більше не вірю російському Міноборони". Інші ж просто у вкрай агресивній формі звинувачували військових у провалі та називали їх не надто цензурними словами.

Прокремлівські ЗМІ тим часом взялися писати, що очільник російського Міноборони Сергій Шойгу, якого так боїться звільнити Путін, разом з керівництвом Генштаб нібито "підняті по тривозі". При цьому пропагандисти пишуть, що про наступ ЗСУ на цьому напрямку було відомо вже кілька місяців, а Шойгу звинуватили у "грі на боці ЗСУ.

За даними деяких ЗМІ, російська війська намагалися стримати наступ ЗСУ у Балаклії шляхом підриву мостів, однак їм цього зробити не вдалося. Росіяни припускають, що йде повторення Херсонського сценарію, який довів кремлівського диктатора володимира путіна до нападу такої сили, що довелося викликати лікарів.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України не підтвердив і не спростував інформації стосовно Балаклії. Очевидно, що командування української армії не розголошує деталей військових операцій, аби уникнути їх зриву.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що попри тривале мовчання Генштабу ЗСУ про контрнаступ, карти бойових дій свідчать про подальше порушення ліній постачання окупантів на Херсонщині.