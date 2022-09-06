Окупанти штурмували за двома напрямками на Донбасі: свіжі карти боїв в Україні

Ворог не знижує кількості обстрілів і намагається не допустити просування українських військових

Українські військові продовжують послаблювати військові можливості росії. Попри триваюче мовчання Генштабу ЗСУ про контрнаступ, повідомляється про подальше порушення ліній постачання окупантів на Херсонщині.

Окупанти атакували в районі Бахмута і на північний захід від Донецька, напередодні відзначені напади на схід від Сіверська. За даними Генштабу на ранок шостого вересня відбити наступ ворога вдалося в районі Соледара, Зайцевого, Шахти Бутівка та Спартака.

Карта боїв в Україні

Схід України

На лінії Ізюм-Слов’янськ не відзначено наступу. Бої продовжуються у лісових районах цієї частини області. Напередодні офіційно підтвердили, що українським військам вдалося повернути частину позицій Краматорського напрямку. Минулої доби окупанти намагалися атакувати на околицях Сіверська — у Григорівці та Білогорівці.

У районі Бахмута продовжується наступ окупантів. Бої йшли в районі Зайцевого та Соледара (на північ і південний схід від Бахмута). Уздовж північно-західної околиці Донецька продовжуються спроби штурмів окупантів — відбито напади на Спартак та Шахту Бутівку.

Лінія фронту та міста в тилу зазнають постійних обстрілів з різних видів озброєння.

Карта боїв на сході

Харків

Російські окупанти не атакували землі на північному сході Харківської області. Українські сили атакували логістичні вузли росіян у Куп’янську, а росвійська розширили обстріли на південний схід від Харкова.

Карта боїв навколо Харкова

Південь України

На Запоріжжі не зафіксовано атак росіян. Українським розвідникам вдалося провести спецоперацію у тимчасово окупованій Кам’янці-Дніпровській на південному березі Каховського водосховища. Операція була спрямована проти російських баз та місць підготовки до псевдореферендуму.

Дослідники Інституту вивчення війни зазначають, що українські сили могли просунутися в районі Костромки та Безіменного на Херсонщині.

Як склади та місця дислокації техніки окупанти використовують дитсадки та храми московського патріархату, повідомляє Генштаб про ситуацію в окупованих районах. З російського боку є твердження, що бої йдуть у чотирьох районах півдня України — на околицях Високопілля, на південний захід від плацдарму на річці Інгулець, у районі Снігурівки (60 км від Миколаєва) та на північний захід від Херсона.

Карта боїв на півдні

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росія вночі обстріляла Харків ракетами та атакувала Нікополь. Деокупація продовжується як на півдні, так і на сході, повідомляють у Міноборони. Один зі звільнених населених пунктів — Високопілля після окупації у жалюгідному стані — з’явилися перші фото.