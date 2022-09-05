"ЗСУ обрали найкращу тактику": в Естонії спрогнозували, за скільки Україна звільнить увесь Південь

Звільнення всієї території України буде складним та затяжним процесом

Голова кіберкомандування Естонії полковник Каупо Росін переконаний, що Силам оборони України вдасться відтіснити російській війська з правого берега Дніпра за два місяці. А от звільнення від окупантів всієї території України займе кілька років. Таку думку естонський полковник висловив в ефірі телеканалу ETV.

"Ми бачимо, що українці звільняють окремі села щодня. Великими перемогами могли б бути звільнення Херсона і, можливо, захоплення греблі у Новій Каховці", — зазначив він.

При цьому голова кіберкомандування Естонії відзначив успіхи ЗСУ на південному напрямку. За його словами, тактичні успіхи дуже помітні й зараз українські військові намагаються використати слабкості російської армії — логістику та управління, аби завдати ще більше ударів й досятги ще більшого успіху. Полковник зазначив, що така тактика найбільш доцільна на цей час.

"Для більш широкомасштабних наступів потрібні дуже хороші бронетанкові сили, велика кількість танків, бронетехніки, з хорошим управлінням. У такому разі необхідно знати, де знаходиться противник. Здається, українці обрали найкращу тактику за своїми можливостями. І зараз здається, що це працює", – підкреслив Росін.

Однак, на думку естонського полковника, позиційна війна та атаки ліній оборони в Україні триватиме ще довго. Він припустив, що для витіснення росіян з усієї України треба час та допомога Заходу. Не виключено, що на це підуть місяці та роки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку добровольця ЗСУ Кирила Сазонова, проблема логістики, яка уповільнила наступ російських військових у перші місяці вторгнення в Україну, уповільнить і контрнаступ Збройних сил України восени 2022 року.