Контрнаступ ЗСУ: де на півдні України зараз проходить фронт

Військові не видають подробиці контрнаступу, допоки не буде очікуваних результатів

У понеділок, 29 серпня, з'явилася інформація про те, що Сили оборони України розпочали масштабний контрнаступ у Херсонській області. Військове командування поки мовчить про розвиток подій, а в координаційному пресцентрі сил оборон Півдня інформацію підтвердили, але попросили громадян усвідомлювати, що російських загарбників на цьому напрямку багато, тому нашим військовим поки потрібна тиша для здійснення операцій.

"Телеграф" на цьому тлі вирішив дослідити, що відбувається на південному напрямку. Зокрема, що кажуть онлайн-мапи бойових дій та фахівці Інституту вивчення війни.

За даними deepstatemap.live у Херсонській області російські окупанти представлені щонайменше 4 групами — 10 окремою бригадою спеціального призначення, 56 гвардійським десантно-штурмовим полком, 127 окремою розвідувальною бригадою, 7 гвардійською десантно-штурмовою дивізією. Орієнтовне місце розташування ворожих військ позначене на мапі.

Розташування росвійськ на Херсонщині

За даними livemap.com, українські військові розгорнули контрнаступ на Херсонщині орієнтовно о 13:00 29 серпня.

Але при цьому передували ранкові обстріли з боку російських окупантів, які завдавали ракетних ударів поблизу Новогригорівки та Андріївки. Крім цього, зранку на південнобузькому напрямку обстріляли Олександрівку, Прибузьке, Новогригорівку, Первомайське, Квітневе, Кобзарці, Яковлівку, Потьомкине, Трудолюбівку, Добиранку, Таврійське, Шевченкове, Любомирівку, Березнегувате.

Місця контратаки ЗСУ на Херсонщині (позначено синім)

Мапи Інституту вивчення війни більш наочно демонструють, з якого боку українська армія здійснює контрнаступ у Херсонській області. На зображенні ділянка контратаки зображена блакитним та обведена синьою пунктирною лінією.

Крім цього, двоє високопоставлених чиновників США повідомили, що українські війська почали формування операцій на півдні України, щоб підготувати поле бою для ще більш значного українського контрнаступу. В Америці вважають, що довгоочікуваний контрнаступ включатиме повітряні та наземні операції.

Українська армія розгорнула досить масштабний контрнаступ

Раніше "Телеграф" повідомляв, що контрнаступу ЗСУ у Херсонській області передувала гаряча ніч, коли українські військові поцілили по місцях дислокації та опорних пунктах російських загарбників.