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На Херсонщині ліквідували нардепа-зрадника Ковальова — ЗМІ

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Олексій Ковальов Новина оновлена 29 серпня 2022, 00:08
Олексій Ковальов

Ще один великий колаборант втратив життя

З’явилася інформація про те, що колишнього українського нардепа "Слуги народу" Олексія Ковальова, який після початку російського вторгнення перейшов на бік окупантів, знайдено мертвим у своєму будинку в селищі Гола Пристань (Херсонська область).

Як повідомив у своєму телеграм-каналі журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на джерела як на окупованих, так і на підконтрольних територіях, колаборант був зарізаний, а його дружина відбулася асфіксією і зараз її відкачують медики.

Він також повідомив, що біля будинку мертвого прихвосня окупантів знаходиться багато окупаційних "поліцейських".

Інформацію про смерть Ковальова також оприлюднив телеграм канал Вертикаль, який пов’язують з Офісом президента.

Як повідомлялося раніше, Ковальов після початку вторгнення росіян перейшов на бік окупантів та не приховував радості від того, що вони захопили Херсонщину.

У липні стало відомо, що він отримав в окупаційній адміністрації Херсонської області посаду "заступника голови з питань сільського господарства"

Наприкінці червня стало відомо, що в обласному центрі було підірвано його автомобіль. Ковальов вижив, але потрапив до лікарні. Втім, партизани відкрито заявили, що він є їхньою пріоритетною метою.

Теги:
#Херсонська область #Олексій Ковальов #Колаборанти