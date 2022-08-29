На Херсонщині ліквідували нардепа-зрадника Ковальова — ЗМІ

Ще один великий колаборант втратив життя

З’явилася інформація про те, що колишнього українського нардепа "Слуги народу" Олексія Ковальова, який після початку російського вторгнення перейшов на бік окупантів, знайдено мертвим у своєму будинку в селищі Гола Пристань (Херсонська область).

Як повідомив у своєму телеграм-каналі журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на джерела як на окупованих, так і на підконтрольних територіях, колаборант був зарізаний, а його дружина відбулася асфіксією і зараз її відкачують медики.

Він також повідомив, що біля будинку мертвого прихвосня окупантів знаходиться багато окупаційних "поліцейських".

Інформацію про смерть Ковальова також оприлюднив телеграм канал Вертикаль, який пов’язують з Офісом президента.

Як повідомлялося раніше, Ковальов після початку вторгнення росіян перейшов на бік окупантів та не приховував радості від того, що вони захопили Херсонщину.

У липні стало відомо, що він отримав в окупаційній адміністрації Херсонської області посаду "заступника голови з питань сільського господарства"

Наприкінці червня стало відомо, що в обласному центрі було підірвано його автомобіль. Ковальов вижив, але потрапив до лікарні. Втім, партизани відкрито заявили, що він є їхньою пріоритетною метою.