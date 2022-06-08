Колишній "слуга народу" щасливий, що росія захопила Херсон: в Раді відреагували

Колишній нардеп відверто розповів про співпрацю з окупаційною владою Херсонщини

Народний депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов на тимчасово окупованій території Херсонської області перейшов на бік російських загарбників. Він відверто заявив про співпрацю зі ставлениками кремля в області.

Відповідний допис у середу, 8 червня, з'явився на його сторінці у Facebook. У публікації чітко вказано, що тісна інтеграція регіону з росією вже відбувається, а колишній нардеп переконаний, що "росія тут назавжди".

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Так, Ковальов зазначив, що відвідав "дуже важливий для нього захід" — мова про зустріч першого заступника керівника адміністрації президента рф Сергія Кирієнка "з фермерами Херсонщини".

"По-перше, було заявлено, що росія тут всерйоз і назавжди! Планується повномасштабна інтеграція аграріїв Херсонщини до економічної моделі Росії. Застосовуватимуться всі інструменти підтримки виробників аграрної продукції, які діють на території рф", – написав колаборант по завершенню зустрічі.

Крім того, за його словами, під час зустрічі йшлося про "статус Херсонської області" й найтіснішу інтеграцію з рф.

"Думаю, що скажу не лише про себе, а й інших учасників зустрічі – люди вийшли з усвідомленням, що росія нас чує та розуміє", — резюмував колишній "Слуга народу".

Олексій Ковальов зрадив Україну та перейшов на бік окупантів Херсонщини

На відверту зраду України з боку Олексія Ковальова відреагували українські політики та громадські діячі.

Так, речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук заявила, що нардепи фракції звернуться до Верховної ради із закликом позбавити Ковальова мандату народного депутата відповідно до чинного законодавства.

Старший економіст Центру економічних стратегій Юрій Гайдай здивувався, як при такому мисленні Ковальову свого часу вдалося побудувати аграрний бізнес і навіть стати нардепом.

Тим часом нардеп від "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар зазначила, що зрадники під час війни викликають лише огиду.

А нардеп від "Голосу" Соломія Бобровська заявила, що Ковальов після деокупації Херсонської області "всерйоз і надовго сяде за ґрати".

Нагадаємо, що нардеп від "Слуги народу" Олексій Ковальов повернувся на тимчасового окуповану Херсонщину 16 квітня. Аргументував він це роботою з виборцями та власним бізнесом. Тоді у коментарі "Радіо Свобода" він розповідав про спілкування з російськими військовослужбовцями та запевняв, що з окупаційною владою не співпрацює.

Вже 28 квітня партія "Слуга народу" запідозрила щось неладне і призупинила членство Ковальова у парламентській фракції. Нардепа почали підозрювати у державній зраді й попросили правоохоронці перевірити, чи не перейшов він на бік російських загарбників на Херсонщині.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що колишній нардеп Євген Балицький зрадив Україну і проголосив себе "губернатором" Запорізької області.