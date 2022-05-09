Колишній нардеп зрадив Україну і проголосив себе "губернатором" Запорізької області

Соратниця Балицького раніше проголосила себе "мером" Мелітополя

Російські окупанти у понеділок, 9 травня, призначили свого "губернатора" Запорізької області. Новопризначенцем росіян став Євген Балицький — колишній український нардеп від "ОПЗЖ", який після початку війни зрадив Україну та почав співпрацювати з ворогами.

Про це повідомило місцеве видання "РІА-Мелітополь".

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"Давня мрія мелітопольського сепаратиста, депутата Запорізької обласної ради від Опоблоку Євгена Балицького здійснилася. Окупаційна влада росії за правильну службу нагородила його високою посадою. Нині цей депутат називає себе начальником військово-цивільної адміністрації Запорізької області", — повідомило видання.

До слова, зрадник України вже встиг дати пресконференцію "журналістам" з Індії та Бразилії. Вигляд він мав відповідний — небритий, з постарілим обличчям, однак з ганебною георгієвською стрічкою на піджаку.

Варто зазначити, що у Мелітополі Балицький "прославився" тим, що приватизував низку місцевих підприємств, а потім просто знищив їх — розікрав, після чого їх розпиляли на частини, вивезли на метал, а ще щось таки здали в оренду. Так Балицький вчинив з місцевим пивзаводом, заводами "Старт", "Рефма" та "АГАТ".

Щодо його політичної кар'єри — Балицький двічі був нардепом. У 2012-2014 роках він був членом фракції "Партія регіонів", а у 2014-му переобрався по округу в Мелітополі вже від "Опозиційного блоку". У Верховній Раді у 2014 році голосував за "диктаторські закони 16 січня".

Нагадаємо, що поплічниця Євгена Балицького — колишня регіоналка Галина Данильченко, яка також перейшла на бік окупантів й оголосила себе "мером" тимчасово окупованого Мелітополя. Вона закликала жителів міста "не чинити опір" російським окупантам і почати жити "по-новому".