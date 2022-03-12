Нова Неля Штепа: у Мелітополі екс-"регіоналка" перейшла на бік окупантів та оголосила себе "мером"

Колишня "регіоналка" перейшла на бік окупантів

У тимчасово окупованому Мелітополі, де росіяни напередодні викрали мера Івана Федорова, з’явилися перші колаборанти.

Так, відомо, що колишня депутатка міськради Галина Данильченко (Опозиційний блок) оголосила себе "в.о міського голови", про що було повідомлено на місцевому телебаченні.

Вона закликала жителів міста "не чинити опір" російським окупантам і почати жити "по-новому".

Колаборантка також закликала місцевих депутатів до співпраці та подякувала голові Чечні рамзану кадирову за надіслану "гуманітарну допомогу"

Водночас у підконтрольних окупантам телеграм-каналах почали з’являтись повідомлення про те, що місцевим працівникам комунальних підприємств не варто виконувати "злочинні вказівки" викраденого мера, а також голови Запорізької ОДА Олександра Старуха.

Лояльних Україні комунальників окупанти обіцяють "переслідувати за законом" і вже загрожують відповідальністю за "тероризм".

Колаборантка Данильченко працювала на ТОВ "Мелітопольський завод підшипників ковзання" власником якого був тодішній нардеп від Мелітопольщини Євген Балицький, який активно просував у своєму окрузі "російський світ", і організовував на День перемоги ходи "Безсмертного полку".

Вона була членом Партії регіонів, 2015-го — секретарем мелітопольської міськради, де разом із товаришами по партії вставляючи палиці в колеса чинної влади.

З мером міста Іваном Федоровим у неї стосунки не задалися, якось вона навіть накинулася на нього з кулаками. Після цього її змістили, і Данильченко залишалася просто депутатом.

Тим часом радник голови МВС Антон Геращенко оприлюднив імена та інших мелітопольських колаборантів.

Як повідомлялося раніше, 3 березня Верховна Рада ухвалила закон про колаборантів, згідно з яким передбачається посилення відповідальності за держзраду, мародерство та диверсії, скоєні у воєнний час.