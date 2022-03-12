Новая Неля Штепа: в Мелитополе экс-"регионалка" перешла на сторону оккупантов и объявила себя "мэром"

Бывшая "регионалка" перебежала на сторону оккупантов

Во временно оккупированном Мелитополе, где россияне накануне похитили мэра Ивана Федорова, появились первые коллаборанты.

Так известно, что депутат горсовета Галина Данильченко (Оппозиционный блок) объявила себя "врио городского главы", о чем было сообщено на местном телевидении.

Она призвала жителей города "не сопротивляться" российским оккупантам и начать жить "по-новому".

Коллаборантка также призвала местных депутатов к сотрудничеству и поблагодарила главу Чечни рамзана кадырова за присланную "гуманитарную помощь"

Вместе с тем в подконтрольных оккупантам телеграм-каналах начали появляться сообщения о том, что местным работникам коммунальных предприятий не стоит исполнять "преступные указания" похищенного мэра, а также главы Запорожской ОГА Александра Старуха.

Лояльных Украине коммунальщиков оккупанты обещают "преследовать по закону" и уже грозят ответственностью за "терроризм".

Коллаборантка Данильченко работала на ООО "Мелитопольский завод подшипников скольжения" владельцем которого был тогдашний нардеп от Мелитопольщины Евгений Балицкий, активно продвигавший в своем округе "русский мир", и организовывавший на День победы шествия "Бессмертного полка".

Она была членом Партии регионов, в 2015-м — секретарем мелитопольского горсовета, где вместе с товарищами по партии вставляя палки в колеса действующей власти.

С мэром города Иваном Федоровым у нее отношения не задались, однажды она даже набросилась на него с кулаками. После этого ее сместили и Данильченко оставалась просто депутатом.

Как сообщалось ранее, 3 марта Верховная Рада приняла закон о коллаборантах, согласно которому предусматривается усиление ответственности за госизмену, мародерство и диверсии, совершенные в военное время.