Бывший "слуга народа" счастлив, что россия захватила Херсон: в Раде отреагировали

Бывший нардеп откровенно рассказал о сотрудничестве с оккупационными властями Херсона

Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев на временно оккупированной территории Херсонской области перешел на сторону российских захватчиков. Он откровенно заявил о сотрудничестве со ставленниками кремля в области.

Соответствующее сообщение в среду, 8 июня, появилось на его странице в Facebook. В публикации четко указано, что тесная интеграция региона с россией уже происходит, а бывший нардеп убежден, что "россия здесь навсегда".

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Так, Ковалев отметил, что посетил "очень важное для него мероприятие" — речь о встрече первого заместителя руководителя администрации президента россии Сергея Кириенко "с фермерами Херсонщины".

"Во-первых, было заявлено, что россия здесь всерьез и навсегда! Планируется полномасштабная интеграция аграриев Херсонщины в экономическую модель россии. Применятся все инструменты поддержки производителей аграрной продукции, действующие на территории россии", — написал коллаборант по завершению встречи.

Кроме того, по его словам, во время встречи речь шла о "статусе Херсонской области" и теснейшей интеграции с рф.

"Думаю, что скажу не только о себе, но и о других участниках встречи — люди вышли с осознанием, что россия нас слышит и понимает", — резюмировал бывший "Слуга народа".

Алексей Ковалев предал Украину и перешел на сторону оккупантов Херсонщины

На откровенное предательство Украины со стороны Алексея Ковалева отреагировали украинские политики и общественные деятели.

Так, спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук заявила, что нардепы фракции обратятся в Верховную раду с призывом лишить Ковалева мандата народного депутата в соответствии с действующим законодательством.

Старший экономист Центра экономических стратегий Юрий Гайдай удивился, как при таком мышлении Ковалеву в свое время удалось построить аграрный бизнес и стать нардепом.

Между тем, нардеп от "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар отметила, что предатели во время войны вызывают лишь отвращение.

А нардеп от "Голоса" Соломия Бобровская заявила, что Ковалев после деоккупации Херсонской области "всерьез и надолго сядет за решетку".

Напомним, что нардеп от "Слуги народа" Алексей Ковалев вернулся на временную оккупированную Херсонщину 16 апреля. Аргументировал он это работой с избирателями и своим бизнесом. Тогда в комментарии "Радио Свобода" он рассказывал об общении с российскими военнослужащими и уверял, что с оккупационными властями не сотрудничает.

Уже 28 апреля партия "Слуга народа" заподозрила неладное и приостановила членство Ковалева в парламентской фракции. Нардепа начали подозревать в государственной измене и попросили правоохранители проверить, не перешел ли он на сторону российских захватчиков в Херсонской области.

Ранее "Телеграф" сообщал, что бывший нардеп Евгений Балицкий изменил Украине и провозгласил себя "губернатором" Запорожской области.