Бывший "слуга народа" счастлив, что россия захватила Херсон: в Раде отреагировали
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Бывший нардеп откровенно рассказал о сотрудничестве с оккупационными властями Херсона
Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев на временно оккупированной территории Херсонской области перешел на сторону российских захватчиков. Он откровенно заявил о сотрудничестве со ставленниками кремля в области.
Соответствующее сообщение в среду, 8 июня, появилось на его странице в Facebook. В публикации четко указано, что тесная интеграция региона с россией уже происходит, а бывший нардеп убежден, что "россия здесь навсегда".
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Так, Ковалев отметил, что посетил "очень важное для него мероприятие" — речь о встрече первого заместителя руководителя администрации президента россии Сергея Кириенко "с фермерами Херсонщины".
"Во-первых, было заявлено, что россия здесь всерьез и навсегда! Планируется полномасштабная интеграция аграриев Херсонщины в экономическую модель россии. Применятся все инструменты поддержки производителей аграрной продукции, действующие на территории россии", — написал коллаборант по завершению встречи.
Кроме того, по его словам, во время встречи речь шла о "статусе Херсонской области" и теснейшей интеграции с рф.
"Думаю, что скажу не только о себе, но и о других участниках встречи — люди вышли с осознанием, что россия нас слышит и понимает", — резюмировал бывший "Слуга народа".
На откровенное предательство Украины со стороны Алексея Ковалева отреагировали украинские политики и общественные деятели.
Так, спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук заявила, что нардепы фракции обратятся в Верховную раду с призывом лишить Ковалева мандата народного депутата в соответствии с действующим законодательством.
Старший экономист Центра экономических стратегий Юрий Гайдай удивился, как при таком мышлении Ковалеву в свое время удалось построить аграрный бизнес и стать нардепом.
Между тем, нардеп от "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар отметила, что предатели во время войны вызывают лишь отвращение.
А нардеп от "Голоса" Соломия Бобровская заявила, что Ковалев после деоккупации Херсонской области "всерьез и надолго сядет за решетку".
Напомним, что нардеп от "Слуги народа" Алексей Ковалев вернулся на временную оккупированную Херсонщину 16 апреля. Аргументировал он это работой с избирателями и своим бизнесом. Тогда в комментарии "Радио Свобода" он рассказывал об общении с российскими военнослужащими и уверял, что с оккупационными властями не сотрудничает.
Уже 28 апреля партия "Слуга народа" заподозрила неладное и приостановила членство Ковалева в парламентской фракции. Нардепа начали подозревать в государственной измене и попросили правоохранители проверить, не перешел ли он на сторону российских захватчиков в Херсонской области.
Ранее "Телеграф" сообщал, что бывший нардеп Евгений Балицкий изменил Украине и провозгласил себя "губернатором" Запорожской области.