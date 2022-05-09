Бывший нардеп предал Украину и провозгласил себя "губернатором" Запорожской области

Соратница Балицкого ранее провозгласила себя "мэром" Мелитополя

Российские оккупанты в понедельник, 9 мая, назначили своего "губернатора" Запорожской области. Им стал Евгений Балицкий — бывший украинский нардеп от "ОПЗЖ", который после начала войны предал Украину и начал сотрудничать с врагами.

Об этом сообщило местное издание "РИА-Мелитополь".

Оперативно о главном читайте в нашем Telegram

"Древняя мечта мелитопольского сепаратиста, депутата Запорожского областного совета от Опоблока Евгения Балицкого сбылась. Оккупационные власти россии за правильную службу наградили его высокой должностью. Сейчас этот депутат называет себя начальником военно-гражданской администрации Запорожской области", — сообщает издание.

К слову, предатель Украины уже успел дать пресс-конференцию "журналистам" из Индии и Бразилии. Вид у него был соответствующий — небритый, с состарившимся лицом и позорной георгиевской лентой на пиджаке.

Стоит отметить, что в Мелитополе Балицкий "прославился" тем, что приватизировал ряд местных предприятий, а потом просто уничтожил их. Разворовал, после чего их распилили на части, вывезли на металл, а еще что-то сдали в аренду. Так Балицкий поступил с местным пивзаводом, заводами "Старт", "Рефма" и "АГАТ".

Относительно его политической карьеры — Балицкий дважды был нардепом. В 2012-2014 годах он являлся членом фракции "Партия регионов", а в 2014-м переизбирался по округу в Мелитополе уже от "Оппозиционного блока". В Верховной Раде в 2014 году голосовал за "диктаторские законы 16 января".

Напомним, что приспешница Евгения Балицкого — бывшая регионалка Галина Данильченко, которая также перешла на сторону оккупантов и объявила себя "мэром" временно оккупированного Мелитополя. Она призвала жителей города "не сопротивляться" российским оккупантам и начать жить "по-новому".