Ведущая восхваляет Путина и помогает российским оккупантам

Ведущая российской программы "Слабое звено" Мария Киселева стала ярой путинисткой. До работы на телевидении она уже была известной спортсменкой — трехкратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию.

Киселева запомнилась зрителям дерзким поведением. Ее фраза в шоу "Вы — самое слабое звено, прощайте" стала очень популярной. Теперь ведущая является депутатом Мосгордумы и неоднократно высказывалась в пользу диктатора Путина.

Что известно о Марии Киселевой

Родилась 28 сентября 1974 года в Куйбышеве (ныне Самара). В детстве начала заниматься плаванием и достигла больших успехов в спорте, став трехкратной олимпийской чемпионкой, трехкратной чемпионкой мира и девятикратной чемпионкой Европы.

Мария Киселева справа

После завершения спортивной карьеры с 2001 года Киселева вела телевизионную игру "Слабое звено" на пропагандистском "Первом канале". Также работала спортивным комментатором и журналистом на других телеканалах, снималась в кино и рекламе.

Киселева в "Слабом звене"

В 2019 году избрана депутатом Московской городской думы от партии "Единая Россия". Ездила в Мариуполь, который Россия цинично разбомбила и где забрала жизни мирных украинцев.

Киселева с другой пропагандисткой Маргаритой Симоньян

Была в браке (2001-2012) с Владимиром Кирсановым. Есть две дочки — Дарья (2005) и Александра (2010). Обе строят спортивные карьеры.

Киселева с экс-мужем Владимиром Кирсановым и дочерьми

Что Мария Киселева говорит о войне

В 2014 году после аннексии Крыма Киселева посетила Севастополь, а в 2012 и 2018 году участвовала в предвыборной кампании Путина. "Я два срока подряд была доверенным лицом президента. Моя позиция не поменялась, а только укрепилась. Путин — тот человек, за которым идут люди. Наш президент — человек, которому доверяют. Его слова соответствуют делу после сказанного. Конечно, я поддерживаю Путина", — говорила путинистка.

В 2019 году Киселева баллотировалась в Мосгордуму как самовыдвиженец при поддержке "Единой России", она депутат VII созыва. Бывшая ведущая оказывает социальную и материальную поддержку российским военным преступникам и их семьям.

Киселева распространяет нарративы кремлевской пропаганды и верит в победу страны-террористки. "Чем закончится, мы все знаем. Победой. Когда закончится? Я думаю, мы все хотим узнать, конечно же, эту дату", — говорила единоросска о войне против украинцев.

Киселева в Мариуполе, 2023 год

В июне 2024 года Евросоюз включил Киселеву в санкционный список за ее активную поддержку войны и участие в пропагандистских мероприятиях. Находится в базе "Миротворец".

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