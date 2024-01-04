Новая фаворитка Путина? Кремль выделил огромный грант известной спортсменке

Российская чемпионка получит большую сумму из бюджета РФ

Театр трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Киселевой получил президентские гранты на 87 млн рублей на спектакли на воде. Недавно Кремль отказал жене пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова Татьяне Навке в подобном обращении.

В 2023 году Президентский фонд культурных инициатив поддержал проекты спектаклей Киселевой "Сказ о русских берегах" и "Живая вода". "Сказ о русских берегах" планируют показать в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе, Екатеринбурге в начале 2024 года, а шоу "Живая вода" проходилл в Улан-Удэ, Красноярске, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде с апреля по сентябрь 2023-го.

Россияне раскритиковали трату "бюджетных денег" на "никому не нужные шоу". Один из пользователей предположил, что Киселева стала новой фавориткой Путина.

Добавим, что Мария также известна тем, что вела популярное в свое время шоу "Слабое звено".

Ранее сообщалось, что Путину после встречи с олимпийцами приглянулась фигуристка Камила Валиева. Позднее стало известно, что глава кремля подарил спортсменке шелковый платок, а также лично заявил о ее невиновности в допинговом скандале на Играх-2022. В США выразили недовольство близостью российского диктатора с фигуристкой, ведь данное обстоятельство влияет на расследование, которое до сих пор идет.