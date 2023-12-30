"Зашкварился с Киркоровым": Песков опять попал в немилость Путина

Жене Пескова отказали в кремлевском гранте

Олимпийской чемпионке в танцах на льду, супруге пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяне Навке отказали в грантах на первом конкурсе 2024 года. Подобное уже происходило после "ошибки" Пескова.

Об этом сообщает президентский фонд культурных инициатив. Организация не выделила деньги на ледовые шоу Навки.

Компания жены Пескова запрашивала деньги на ледовые шоу "Руслан и Людмила", "История любви Шахерезады", "Лебединое озеро", "Аленький цветочек" и "Спящая красавица". На реализацию проектов планируется потратить 264 355 000 рублей, из которых 58 371 000 – средства гранта, 205 984 000 – софинансирование.

Добавим, что двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко также запросил у президента РФ грант на проведение шоу "Союз чемпионов", мастер класс, креативный разговор, однако также получил отказ.

В сети считают, что пресс-секретарь Путина вновь попал в немилость хозяина. Пользователи отмечают, что Песков недавно обнимался с певцом Филиппом Киркоровым после "голой вечеринки".

Напомним, и Навка, и Плющенко поддерживает кандидатуру Путина на грядущих выборах президента России. Фигуристка назвала главу Кремля единственным человеком, который ведет РФ в правильном направлении. Фигурист заявил, что при Путине Россия якобы стала самой лучшей страной по качеству жизни.