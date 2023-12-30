"Зашкварився з Кіркоровим": Пєсков знову потрапив у немилість Путіна

Дружині Пєскова відмовили у кремлівському гранті

Олімпійській чемпіонці у танцях на льоду, дружині прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова Тетяні Навці відмовили у грантах на першому конкурсі 2024 року. Подібне вже відбувалося після "помилки" Пєскова.

Про це повідомляє президентський фонд культурних ініціатив. Організація не виділила гроші на льодові шоу Навки.

Компанія дружини Пєскова просила гроші на льодові шоу "Руслан і Людмила", "Історія кохання Шахерезади", "Лебедине озеро", "Червона квіточка" та "Спляча красуня". На реалізацію проєктів планується витратити 264 355 000 рублів, у тому числі 58 371 000 – кошти гранту, 205 984 000 – співфінансування.

Додамо, що дворазовий олімпійський чемпіон із фігурного катання Євген Плющенко також запросив у президента РФ грант на проведення шоу "Союз чемпіонів", майстер-клас, креативну розмову, проте також отримав відмову.

У мережі вважають, що прессекретар Путіна знову потрапив у немилість господаря. Користувачі зазначають, що Пєсков нещодавно обіймався зі співаком Філіппом Кіркоровим після "голої вечірки".

Нагадаємо, і Навка, і Плющенко підтримують кандидатуру Путіна на майбутніх виборах президента Росії. Фігуристка назвала главу Кремля єдиною людиною, яка веде РФ у правильному напрямку. Фігурист заявив, що за Путіна Росія нібито стала найкращою країною за якістю життя.