У Путіна визначилися, коли будуть вибори Путіна: названо дату

У РФ вигадали, що обиратиму президента люди протягом трьох днів

У Росії визначились із датою проведення виборів президента. За рішенням Ради Федерації вони відбудуться 17 березня 2024 року.

Спікер верхньої палати парламенту Валентина Матвієнко, коментуючи ухвалену Радфедом постанову, зазначила, що цим рішенням "по суті дається старт передвиборчої кампанії". Про це пишуть російські ЗМІ.

За російськими законами, вибори президента в країні призначаються верхньою палатою парламенту не раніше ніж за 100 днів і не пізніше ніж за 90 днів до дня голосування. Днем голосування є друга неділя місяця, у якому проводилось голосування на попередніх виборах глави держави.

Але якщо цей день збігається з днем, що передує неробочому святковому дню, або ця неділя припадає на тиждень, що включає неробочий святковий день, то вибори призначаються наступної неділі. Тому вибори до РФ відбудуться після 8 березня.

Крім того, 8 грудня ЦВК розгляне проект ухвали про голосування на виборах президента протягом трьох днів.

Нагадаємо, що чинний глава Кремля Володимир Путін перебуває при владі в Росії вже 24-й рік. Вигравши президентські вибори у березні 2018-го, він вніс поправки до Конституції та "обнулив" свої колишні терміни. А у лютому 2022-го розпочав повномасштабне вторгнення в Україну. Наразі Путін є, по суті, єдиним реальним кандидатом у президенти на майбутніх виборах.

Раніше "Телеграф" писав, що російський диктатор Володимир Путін та його оточення стурбовані тим, що провали на війні в Україні негативно впливають на так звану "виборчу кампанію" в Росії.