У Путина определились, когда будут выборы Путина: названа дата

В РФ придумали, что выбирать президента люди будут в течение трех дней

В России определились с датой проведения выборов президента. По решению Совета Федерации они пройдут 17 марта 2024 года.

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, комментируя принятое Совфедом постановление, отметила, что этим решением "по сути дается старт предвыборной кампании". Об этом пишут российские СМИ.

По российским законам выборы президента в стране назначаются верхней палатой парламента не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Днем голосования является второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих общих выборах главы государства.

Но если этот день совпадает с днем, предшествующим нерабочему праздничному дню, или это воскресенье приходится на неделю, включающую нерабочий праздничный день, то выборы назначаются на следующее воскресенье. Поэтому выборы в РФ пройдут после 8 марта.

Кроме того, 8 декабря ЦИК рассмотрит проект постановления о голосовании на выборах президента в течение трех дней.

Напомним, что действующий глава Кремля Владимир Путин находится у власти в России уже 24-й год. Выиграв президентские выборы в марте 2018-го, он внес поправки в Конституцию и "обнулил" свои прежние сроки. А в феврале 2022-го начал полномасштабное вторжение в Украину. На данный момент Путин является по сути единственным реальным кандидатом в президенты на грядущих выборах.

Ранее "Телеграф" писал, что российский диктатор Владимир Путин и его окружение обеспокоены тем, что провалы на войне в Украине негативно влияют на так называемую "избирательную кампанию" в России.