"Дед": путину на выборы ищут конкурентов по возрасту. Кого уже хотят выдвинуть

россиян не устраивает возраст путина

В канун президентских выборов в рф, которые должны пройти в 2024 году, в кремле уже определились с "конкурентами" владимира путина. Их отбирают по новой методике.

Как пишет издание "Медуза", ссылаясь на собственные источники, главным критерием для будущих соперников путина является их возраст. По информации журналистов, в администрации президента рф хотят, чтобы все кандидаты на пост президента россии были не моложе 50 лет. Таким образом путин на их фоне не должен выглядеть дедом.

"Наличие молодых кандидатов в бюллетене может заставить россиян задуматься о том, что 70-летний путин — уже не тот человек, который приходил к власти с твердой рукой", — говорится в материале.

На данный момент в АП рассчитывают, что на выборы кроме путина пойдут представители трех парламентских партий: КПРФ, ЛДПР и "Новых людей":

геннадий зюганов (от КПРФ);

леонид слуцкий (ЛППР);

С другими кандидатами пока сложно — они либо не хотят участвовать, либо слишком молоды и не устраивают путина.

Издание отмечает, что согласно последним опросам, возраст является третьим по популярности ответом на вопрос о том, что россиянам "не нравится" в действующем президенте.

"Сразу несколько региональных чиновников и единороссов, опрошенных "Медузой", подтвердили, что в последние несколько лет россиян действительно начал беспокоить возраст путина… Сами чиновники тоже начали по-другому относиться к путину после его семидесятилетия. Если раньше собеседники "Медузы" из числа чиновников, единороссов, лояльных власти бизнесменов и политтехнологов называли действующего президента "первым", "главным", "верховным" или "папой", то теперь чаще всего называют его "дедом", — пишут журналисты.

Напомним, ранее мы писали о том, что Буданов назвал главную ошибку путина.