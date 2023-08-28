"Там не так много идиотов": Буданов выдал главный секрет путинцев

Россияне думают о себе

Многие россияне, несмотря на свой показной "ура-патриотизм", на самом деле ждут пока путин умрет и уже договариваются про свои собственные гарантии безопасности. Например, так делают некоторые работники ФСБ.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) в комментарии "Радио Свобода". По его словам, ФСБшники, в частности, по закрытым каналам встречаются с лидерами российской оппозиции в Европе.

"Эти контакты у них идут примерно с лета прошлого года. Это стратегический проигрыш российской федерации… там не так много идиотов", — говорит он.

Он объяснил, что кричать по телевизору "мы за россию, россия нигде не кончается" и так далее – это одно. Но каждый из них имеет свои счета, свою недвижимость, свой бизнес далеко, не только в россии. Они обладают определенными слабостями в виде детей, внуков и других интересных персон.

"Если посмотреть на российскую федерацию, оккупированные 28% территории Украины – это даже не 1% территории россии. Люди думают о себе. Но они боятся и ждут. Они такой народ ментально. Ждут, когда король должен умереть, потом это выльется наружу. Чем дольше россия это держит сейчас, тем труднее и дольше они будут из этой ситуации выходить", — сказал Буданов, добавляя, что его ведомству уже сейчас известно о многих конкретных случаях и результатах переговоров таких россиян.

Напомним, ранее мы писали о том, что Буданов рассказал, сколько еще войск россия хочет отправить в Украину.