"Медленнее, чем рассчитывали, но...": Буданов объяснил свой прогноз по Крыму и дал новый

Люди в Крыму должны поверить, что их освобождение не за горами

Украина идет к своей цели деоккупировать временно захваченный россиянами Крым. Это происходит медленнее, чем должно было быть по расчетам и прогнозам, но все же за последний год была выполнена колоссальная работа.

Уровень боевых действий на полуострове в 2023-м никак не сравним с тем, что было годом ранее и уж тем более с 2014 по 2022. Об этом начальник Главного разведывательного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью "Крым.Реалии".

"Да, выпали из графика. Да, к сожалению, надо признать, что события развиваются медленнее, чем должны быть по всем расчетам. Но есть то, что имеем. Но если посмотреть на Крым и на тот уровень боевых действий, которые происходят на территории полуострова, то вы поймете, что не с чем сравнивать по сравнению с 2022-м, я уже не говорю о периоде с 2014-го по 2022 год. То есть мы идем к цели. Да, медленнее, чем хотелось, медленнее, чем рассчитывали, но идем", – сказал он.

По словам Буданова, прогнозы разведки базируются на фактах и цифрах, ходе событий, а также на прогнозах по показателям экономики и так далее.

"Но есть еще реальность, которая происходит, как говорится, на поле боя. Реальность на поле боя оказалась менее интенсивной, чем надеялись на тот момент", — добавил глава ГУР.

В то же время, в четверг, 24 августа, в эфире телемарафона Буданов прокомментировал важность спецоперации с высадкой разведчиков в Крыму. Она заключалась в том, чтобы люди в Крыму поверили в нашу победу.

"Чтобы вспомнили и поверили в то, что победа не за горами, и освобождение их не за горами, что о них никто не забыл. И когда производятся определенные удары по Крыму, то этим все не закончится. Будет наземная операция, будет возвращение домой. Скоро все дождутся возвращения домой", – отметил глава ГУР.

Также он добавил, что война будет длиться до полной победы в Украине и возвращения всех ее территорий на 1991 год. Другого пути, по словам Буданова, кроме как освобождения наших территорий, не существует.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 23 августа на западе полуострова, в районе населенного пункта Оленевка прогремели мощные взрывы. Как позже стало известно, в результате происшествия была уничтожена вражеская система ПВО С-400, а также часть российских захватчиков.