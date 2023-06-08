Прогноз Буданова "войдем в Крым до конца весны": в ГУР рассказали, почему не сбылось и что дальше

Конкретные даты освобождения Крыма сейчас не обсуждаются

Прогнозы начальника ГУР МО Кирилла Буданова относительно освобождения Крыма до конца весны не сбылись, поскольку в планах произошли коррективы. Однако общая ситуация остается без изменений.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил в интервью "Украинской правде".

"Мы говорим о сценариях. Это же не ставка в букмекерской конторе и не отрывной календарь на стене. Коррективы происходят. Но общая ситуация и общая оценка остается без изменений: Украина, безусловно, вернет Крым. И в этой ситуации слова Буданова точно будут пророческими", — сказал он.

По его словам, сейчас конкретные даты освобождение временно оккупированного полуострова не обсуждаются. Однако тут же Юсов сделал интригующую подсказку относительно того, когда это может случиться.

"Поскольку сейчас идет активная фаза действий украинских сил безопасности и обороны, я думаю, что неправильно обсуждать конкретные даты. Но думаю, что будет тепло", — подытожил Юсов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военный эксперт Роман Свитан рассказал, как Украина будет освобождать Крым.