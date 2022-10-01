Когда закончится война и как россия возвращала Януковича – главное из свежих заявлений Буданова

По мнению главы ГУР, весной следующего года стоит ждать выхода ВСУ на границы страны 1991 года

Считающий рф "монстром с ядерной дубинкой" руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов уверен, чтор Украина вернется в оккупированный Крым, и это произойдет с оружием и довольно скоро – примерно в конце весны 2023 года.

Об этом глава ГУР заявил в эфире национального телемарафона в пятницу, 30 сентября.

Американский генерал сказал, что ВСУ летом 2023-го войдут в Крым. Это его личное мнение. Он опирается на известные ему факты. Я опираюсь на те факты, которые мне известны. Я считаю, что это все будет не летом, а до конца весны. Возможно, немного раньше. Здесь в днях можно ошибаться. Главное — алгоритм", — считает Буданов.

По его мнению, других вариантов нет и не может быть.

"Я там много раз был. Это моя такая вторая родина. Я вырос в Крыму. И мы туда вернемся достаточно скоро. Да, с оружием вернемся. Другого варианта не существует", — сказал Буданов.

Буданов о сроках деоккупации Крыма

Говоря о сроках окончания войны, Буданов считает, что грядущей зимой война в значительной степени стихнет, а весной состоится выход на границы Украины 1991 года.

"Скоро это закончится… Где-то в конце мая я рассказал, как алгоритм будет происходить. Я тогда сказал, что июнь будет для нас нехорошим, будем немного терять. В июле будет застой, в августе начнем движения по восстановлению территорий. Зимой война в значительной степени стихнет. И вот после зимы начнется завершение этого конфликта, выходом на первом этапе на границы по состоянию на 1991 год", — отметил Буданов.

Также руководитель Главного управления разведки не обошел внимание попытки страны-террориста рф "вернуть" беглого экс-президента Виктора Януковича в Украину в качестве своей марионетки. Так, с нападением на Украину кремле не могли принять окончательного решение по поводу того, кого хотят сделать марионеточным "президентом", и рассматривали несколько вариантов.

"Один из самых дурацких, по моему мнению, — это вариант возвращения Януковича. Его на самом деле подготовили к этому. У нас была достаточно хорошая агентурная информация из его окружения, как он готовился… Кстати, он сам был не очень рад этой идее. Но такой вариант был", — отметил глава ГУР.

По замыслу главы российского режима Владимира Путина, Янукович должен был стать нелегитимным "президентом" Украины. Тогда же газета WP писала, что перед полномасштабным вторжением в Украину российская ФСБ подготовила два марионеточных "правительства" в надежде на захват Киева.

Напомним, ранее бывший командующий войсками США в Европе, ветеран войн в Афганистане и Ираке, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес выразил мнение, что Крым будет под украинским контролем уже в следующем 2023 году. По его словам, российские войска "посыпятся".