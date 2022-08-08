СБУ задержала российских киллеров, которые хотели убить Резникова и Буданова: видео и детали

СБУ предотвратила серию заказных убийств

В понедельник, 8 августа, представители Службы безопасности Украины задержали киллеров, работавших на спецслужбы россии. Злоумышленники получили задачу убить министра обороны Алексея Резникова и руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, им удалось обезвредить диверсионно-разведывательную группу главного управления генштаба вооруженных сил российской федерации (более известного как ГРУ).

Согласно установленным данным, злоумышленники планировали провести физическую ликвидацию Резникова, Буданова и одного из известных украинских активистов. За одно убийство киллерам обещали заплатить от 100 до 150 тысяч долларов.

В СБУ отмечают, что указанную ДРГ, главной целью которой был подрыв деятельности на территории Украины, сформировали кадровые работники российской военной разведки. Одним из них стал житель Луганска, бывший боевик "лнр".

Указанное лицо, имея связи с так называемыми криминальными кругами, и подыскивало киллеров для убийства. Его предложение заинтересовало жителя Киева, который за 5 тысяч долларов дал согласие на ликвидацию украинского военного, якобы причастного к физической расправе над пленными российскими оккупантами. Это убийство должно было стать так называемым "тестовым испытанием".

"Связной" решил самостоятельно осуществлять проверку того, как будет происходить ликвидация представителей украинских оборонных ведомств, и прибыл на подконтрольную Украине территорию. Совместно с приспешником они разрабатывали план "ликвидации" и готовили его к передаче "высшему руководству".

Через соседнюю Беларусь фигуранты заехали в Волынскую область, где пересекли контрольно-пропускной пункт "Доманово", после чего встретились с сообщником.

Для предотвращения совершения убийств контрразведчики совместно с бойцами ЦСО "А" задержали обеих на одной из улиц города Ковель. На момент обыска у "связного" были найдены доказательства преступных действий и российский паспорт.

"В настоящее время обоим задержанным доложено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения и умышленном убийстве. Решается вопрос избрания меры пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в тексте сообщения СБУ.

Следует также добавить, что по данным источников "Телеграфа", под "известным активистом", которого киллеры планировали убить по приказу рф, имелся в виду Сергей Коротких, более известный как "Боцман" — бывший командир разведроты "Азова" и один из лидеров партии Национальный корпус.

Ранее "Телеграф" сообщал, что несколькими днями ранее представители СБУ провели обыски у бизнесмена Михаила Бродского, который является фигурантом дела по незаконной добыче песка и неуплате налогов в течение 2017-2019 годов.