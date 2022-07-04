Будет ли ядерный удар от россии: главный разведчик Украины дал прогноз

Сейчас россия – просто монстр с ядерной дубинкой

На фоне обострения риторики, когда ядерным ударом с российской стороны стал угрожать даже белорусский узурпатор александр лукашенко, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов дал свой прогноз развития событий. По его мнению, ядерная атака невыгодна в первую очередь самой россии.

Как рассказал Буданов в интервью "РБК-Украина", такой шаг не решит никаких военных или политических задач, а просто ускорит распад самой россии. А слова о намерениях стереть весь мир в радиоактивный пепел, которые все чаще раздаются из-за поребрика, являются не больше, чем официальной враждебной риторикой.

"На данном этапе существования россия – это просто монстр с ядерной дубинкой, который угрожает не только Украине, но и всему цивилизованному миру", – сказал главный разведчик нашего государства. Он также отметил, что такие случаи будут случаться в разных странах мира, пока вопрос не будет решен на глобальном уровне. При этом наличие у кремля ядерной бомбы глава ГУР МОУ назвал одной из основных принципов существования россии как таковой.

Еще одним элементом ядерной угрозы со стороны россии Буданов считает захваченную Запорожскую АЭС. По его словам, сейчас непонятно, что там происходит, а действия оккупантов являются актом ядерного шантажа всего мира – как цивилизованного, так и не очень.

Напомним, шведские аналитики прогнозируют, что из- за ядерных угроз россии в мире начнет расти количество этих вооружений, что повлечет лишь рост рисков ядерной войны.