белорусский лидер считает, что москва должна готовиться к использованию ядерного оружия

Самопровозглашенный президент Республики Беларусь александр лукашенко призвал российскую федерацию, которая на систематической основе угрожает всему миру применением оружия массового поражения, к использованию "ядерки".

Об этом белорусский лидер сказал во время встречи с главой министерства иностранных дел россии сергеем лавровым, публично подчеркнув, что на территории Республики складов ядерных боеприпасов нет.

"Мы должны быть готовы. Был 41-й год, когда мы верили… Поэтому мы верим, но мы должны держать прах сухим. По всем направлениям", — сказал он.

В конце непризнанный мировым сообществом президент добавил, что "им (Беларуси — ред. редакцией) эта война не нужна".

Ранее "Телеграф" сообщал, что недавно самопровозглашенный лидер Беларуси выступил с заявлением, в котором прокомментировал "блокаду" Литвой Калининградской области, назвав ее "объявлением войны". Кроме того, лукашенко добавил, что рядом с белорусскими границами зафиксированы самолеты НАТО, якобы летающие в небе над республикой с ядерным оружием на борту и призвал кровавого лидера россии владимира путина дать "зеркальный ответ".