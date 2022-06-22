"Блокада" Калининградской области: в США ответили на российские угрозы Литве

В США напомнили россии о том, что Литва является членом НАТО

В США прокомментировали российские угрозы Литве, которые прозвучали после того, как в Вильнюсе приняли решение ограничить перевозку санкционной продукции по ее территории между Беларусью и Калининградской областью.

Так во время брифинга пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс напомнил, что Литва является членом НАТО, а потому какое-либо нападение на нее будет значить нападение на весь Альянс.

"Обязанности НАТО перед Литвой "железные", а наша преданность пятой статье — незыблема", — сказал Прайс.

Пятая статья Альянса, о которой упомянул представитель Госдепа США, подразумевает коллективную оборону всего блока в случае агрессии извне против любой страны-члена НАТО.

Напомним, о запрете на перевозку санкционных грузов по железной дороге между Беларусью и Калининградской областью стало известно 17 июня. Тогда литовская компания LTG Cargo сославшись на разъяснения Европейской комиссии запретила пропускать грузы, попадающие под санкции ЕС.

В россии после этого обрушились на Литву с угрозами и обвинили ее в "блокаде" Калининграда. А один из высокопоставленных российских чиновников и вовсе заявил, что такое решение "развяжет руки" москве и позволит ей "решить проблему любыми способами".