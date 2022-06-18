Литва устроила товарную "блокаду" Калининграда: подробности

У россии остался лишь один путь получения части товаров — морской

Литовская железнодорожная компания LTG Cargo сообщила властям Калининградской области рф, что ограничивает прохождение грузов через территорию своей страны. Речь идет о санкционных товарах, которые россияне умудрялись провозить "на большую землю" благодаря ж/д-сообщению.

Информация стала известна от губернатора области Антона Алиханова, который в личном Telegram-канале разместил официальное обращение от вышеупомянутой компании. Под ограничение, по предварительным подсчетам, должно попасть 40-50% товаров, которые в россию попадали через территорию Литвы.

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Запрет был введен после появления соответствующего разъяснения Европейской комиссии. Благодаря ему санкционные грузы не смогут попасть из Калининградской области в другие регионы россии никак иначе, кроме как морским путем. Железнодорожный транзит таких товаров через Литву и территорию других стран Евросоюза теперь воспрещен.

Тот самый документ

Исключением станут только те товары, которые были погружены до 17 июня, когда запрет вступил в силу.

Сообщается, что большинство табуированной продукции — различные стройматериалы, металл, а также бетон.

Напомним, что такие сложности связаны с тем, что Калининградская область рф — единственный регион страны-агрессора, который территориально находится в Европе.

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Этот кусочек территории имеет границу с Литвой и Польшой, а также имеет выход к Балтийскому морю.

Карта железных дорог Калининградской области

Напомним, что россии ранее предрекли потерю Калининграда после проигрыша в войне с Украиной. По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, рф не сможет удержать все территории под контролем, когда уверенность в путине пошатнется.