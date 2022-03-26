В Польше уже заговорили о возвращении себе региона россии

На польском телевидении начали обсуждать вопрос "польского Калининграда"

В польских СМИ начали поднимать тему Калининградской области рф, которую россия, как известно, забрала себе по итогам Второй мировой войны, в контексте того, чтобы вернуть эти территории во владение Польши.

Об этом в эфире польского канала Super Express заявил экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

"Калининградская область – это территория, котора никогда не была русской, а исторически принадлежала Пруссии и Польше. Теперь о ней стоило бы говорить как об отвоеванных землях" — заявил военный, отметив, что Калининградская область, на его взгляд, является частью Польши.

Скшипчак считает, что Калининград (Кенигсберг) является "оккупированной территорией", и он предлагает польским властям задуматься, чтобы заявить на регион свои права.

Отметим, что немецкий город Кенигсберг стал территорией Советского Союза еще в 1945 году. Регион перешел в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Позже российская власть поменяла название города с Кенигсберга на Калининград.

Ранее, "Телеграф" писал, что над российским посольством в Польше были замечены клубы дыма — судя по всему, с помощью огня уничтожались важные документы, ведь польские власти высылают из страны российских дипломатов. Отметим, что точно такие действия россияне предпринимали в крупных городах Украины накануне вторжения путинских войск 24 февраля.