Укр

В Польше уже заговорили о возвращении себе региона россии

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Польша не против забрать себе Калининград Новость обновлена 26 марта 2022, 09:25
Польша не против забрать себе Калининград

На польском телевидении начали обсуждать вопрос "польского Калининграда"

В польских СМИ начали поднимать тему Калининградской области рф, которую россия, как известно, забрала себе по итогам Второй мировой войны, в контексте того, чтобы вернуть эти территории во владение Польши.

Об этом в эфире польского канала Super Express заявил экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

"Калининградская область – это территория, котора никогда не была русской, а исторически принадлежала Пруссии и Польше. Теперь о ней стоило бы говорить как об отвоеванных землях" — заявил военный, отметив, что Калининградская область, на его взгляд, является частью Польши.

Скшипчак считает, что Калининград (Кенигсберг) является "оккупированной территорией", и он предлагает польским властям задуматься, чтобы заявить на регион свои права.

Отметим, что немецкий город Кенигсберг стал территорией Советского Союза еще в 1945 году. Регион перешел в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Позже российская власть поменяла название города с Кенигсберга на Калининград.

Ранее, "Телеграф" писал, что над российским посольством в Польше были замечены клубы дыма — судя по всему, с помощью огня уничтожались важные документы, ведь польские власти высылают из страны российских дипломатов. Отметим, что точно такие действия россияне предпринимали в крупных городах Украины накануне вторжения путинских войск 24 февраля.

Теги:
#Польша #Россия #Калининград #Калининградская область
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