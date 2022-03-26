У Польщі вже заговорили про повернення собі регіону росії

На польському телебаченні почали обговорювати питання "польського Калінінграда"

У Польщі слідом за Азербайджаном вирішили скористатися війною росії з Україною, і поки агресор зосереджений на вторгненні на українську територію, повернути собі Калінінградську область.

Про це в ефірі польського каналу Super Express заявив екскомандувач сухопутних військ Польщі генерал Вальдемар Скшипчак.

"Калінінградська область — це територія, яка ніколи не була російською, а історично належала Пруссії та Польщі. Тепер про неї варто було б говорити як про відвойовані землі" — заявив військовий, зазначивши, що Калінінградська область, на його думку, є частиною Польщі.

Скшипчак вважає, що Калінінград (Кенігсберг) є "окупованою територією", і він пропонує польській владі замислитись, щоб заявити на регіон свої права.

Зазначимо, що німецьке місто Кенігсберг стало територією Радянського Союзу ще 1945 року. Регіон перейшов до складу СРСР за підсумками другої світової війни. Пізніше російська влада змінила назву міста з Кенігсберга на Калінінград.

Раніше "Телеграф" писав, що над російським посольством у Польщі були помічені клуби диму — судячи з усього, за допомогою вогню знищувалися важливі документи, адже польська влада висилає з країни російських дипломатів. Зазначимо, що такі дії росіяни вживали у великих містах України напередодні вторгнення путінських військ 24 лютого.