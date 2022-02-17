Дим над посольством Росії у Києві наробив галасу в мережі (відео)

У соцмережах пропонують "допомогти" вірогідній пожежі дровами

У четвер, 17 лютого, біля будівлі біля російського посольства у Києві зафіксували серйозне задимлення. Інформації про загоряння не надходило, але дим доволі густий — не видно навіть триколор на даху.

Відеозаписом з місця подій поділився Telegram-канал "donetchanyn".

"Тут два варіанти: або вони палять секретні документи або вибрали нового Папу", — відреагував автор акаунту, що опублікував ролик.

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Задимлення в посольстві РФ у Києві

Оператор же зазначає, що дим, швидше за все, йде з труби в будівлі, і він переважно сірого, а не чорного кольору. Це може вказувати на варіант зі спалюванням документів, що на тлі повідомлень про підготовку можливого вторгнення Росії в Україну викликає занепокоєння.

Проте українці у соцмережах на цю новину здебільшого реагують дуже оптимістично. Деякі висловлюють свої варіанти, а інші пропонують допомогти "сусідам" дровами.

У самому відомстві вже повідомили, що жодних проблем у роботі посольства не спостерігається, все функціонує у стандартному режимі.

Зазначимо, що будівля посольства Російської Федерації в Києві розташована на Повітрофлотському проспекті.

Посольство РФ у Києві на карті

Раніше "Телеграф" писав, що кілька днів тому Москва нібито почала евакуювати своїх дипломатів, які працюють на території України. Це стосувалося і посольства, розташованого у Києві. Ці дії супроводжували численні заяви Заходу про можливий початок війни між РФ та Україною.