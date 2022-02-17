Укр

Дым над посольством России в Киеве наделал шума в сети (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Очевидцы утверждают, что дым идет из трубы в здании Новость обновлена 17 февраля 2022, 13:32
Очевидцы утверждают, что дым идет из трубы в здании

В соцсетях предлагают "помочь" возможному пожару дровами

В четверг, 17 февраля, возле здания возле российского посольства в Киеве зафиксировали серьезное задымление. Информации о возгорании не поступало, но дым весьма густой.

Видеозаписью с места событий поделился Telegram-канал "donetchanyn".

"Тут два варианта: или они палят секретные документы или выбрали нового папу", — прокомментировал источник полученный ролик.

Предупреждаем: на видео имеется нецензурная лексика (строго 18+)!

Задымление в посольстве РФ в Киеве

Оператор же отмечает, что дым, скорее всего, идет из трубы в здании, и в основном серого, а не черного цвета. Это может указывать на вариант со сжиганием документов, что на фоне сообщений о подготовке вероятного вторжения России в Украину вызывает беспокойство.

Однако украинцы в соцсетях на эту новость, в основном, реагирую весьма оптимистично. Некоторые высказывают свои варианты случившегося, а другие предлагают помочь "соседям" с помощью дров.

В самом ведомстве уже сообщили, что никаких проблем в работе посольства не наблюдается, все функционирует в прежнем режиме.

Отметим, что здание посольства Российской Федерации в Киеве располагается на Воздухофлотском проспекте.

Посольство РФ в Киеве на карте
Посольство РФ в Киеве на карте

Ранее "Телеграф" писал, что несколько дней назад Москва якобы начала эвакуировать своих дипломатов, работающих на территории Украины. Это касалось и посольства, расположенного в Киеве. Эти действия сопровождали множественные заявления Запада о возможном начале войны между РФ и Украиной.

Теги:
#Украина #Киев #Россия #Посольство #Задымление #Посольство России
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