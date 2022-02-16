"Продам гараж": через трансляцию Reuters посмеялись над посольством России в Киеве

Под "гаражом на Соломе" очевидно имели в виду посольство РФ в Киеве.

Прямая трансляция с Майдана Независимости в Киеве, которую агентство Reuters запустило в ночь вероятного вторжения России в Украину, второй раз за сутки стала поводом для насмешек. Киевляне запустили перед камерами дрон с объявлением "Продам гараж".

На это обратили внимание журналисты "Телевидения Торонто" в Instagram и опубликовали соответствующий фрагмент видео.

Известно, что дрон с объявлением появился в прямой трансляции "Вид на Киевскую площадь на фоне российско-украинского кризиса" в 12:29 по киевскому времени. На картонке, прикрепленной к квадрокоптеру, заметна надпись: "Продам гараж на Соломе".

Примечателен и тот факт, что номер телефона, указанный в объявлении, совпадает с телефоном Посольства Российской Федерации в Украине. К слову, помещение российского дипведомства находится в Соломенском районе Киева.

Посольства Российской Федерации в Киеве находятся в Соломенском районе.

В сети над ситуацией снова посмеялись.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в этой же трансляции в начале звучал гимн Советского Союза, а затем кто-то выругался по-английски. В сети предположили, что кадры могут демонстрировать, что на Майдане все спокойно вне зависимости от кризиса.