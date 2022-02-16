"Продам гараж": через трансляцию Reuters посмеялись над посольством России в Киеве
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Под "гаражом на Соломе" очевидно имели в виду посольство РФ в Киеве.
Прямая трансляция с Майдана Независимости в Киеве, которую агентство Reuters запустило в ночь вероятного вторжения России в Украину, второй раз за сутки стала поводом для насмешек. Киевляне запустили перед камерами дрон с объявлением "Продам гараж".
На это обратили внимание журналисты "Телевидения Торонто" в Instagram и опубликовали соответствующий фрагмент видео.
Известно, что дрон с объявлением появился в прямой трансляции "Вид на Киевскую площадь на фоне российско-украинского кризиса" в 12:29 по киевскому времени. На картонке, прикрепленной к квадрокоптеру, заметна надпись: "Продам гараж на Соломе".
Примечателен и тот факт, что номер телефона, указанный в объявлении, совпадает с телефоном Посольства Российской Федерации в Украине. К слову, помещение российского дипведомства находится в Соломенском районе Киева.
В сети над ситуацией снова посмеялись.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в этой же трансляции в начале звучал гимн Советского Союза, а затем кто-то выругался по-английски. В сети предположили, что кадры могут демонстрировать, что на Майдане все спокойно вне зависимости от кризиса.
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