Гимн СССР в трансляции с Майдана наделал шума в сети (видео)
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Пользователи предположили, в чем может быть причина странных звуков.
Международное новостное агентство Reuters в ночь предполагаемого "вторжения" России в Украину вело прямую трансляцию с видом на центр Киева. В начале неожиданно прозвучал гимн Советского Союза, а затем кто-то выругался на английском.
Трансляция ведется до сих пор и просмотреть более чем 12-часовую запись можно на YouTube-канале агентства.
На видео "Вид на Киевский майдан на фоне российско-украинского кризиса" слышны не только слова гимна СССР, но и выражение "God damn it", что в переводе означает "черт возьми".
В соцсетях Киева над ситуацией уже начали шутить и анализировать видео. Предположили, что оно может демонстрировать, что на Майдане все спокойно, вне зависимости от кризиса. Также на фоне раздавались и другие звуки, что дало пользователям возможность пофантазировать на тему.
Видео стало необычной возможностью для SMM-команды "Укрпочты". Как оказалось — на видео попал процесс подготовки к Дню единения.
Ранее "Телеграф" писал, что накануне одной из предполагаемых дат вторжения Россия заявила про отвод техники. В частности — из оккупированного Крыма после учений.
При этом недалеко от границ Украины заметили новый лагерь — чуть более чем в 20 км от рубежей.
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