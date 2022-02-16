Укр

Гимн СССР в трансляции с Майдана наделал шума в сети (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Вид на площадь - кадр из трансляции Новость обновлена 16 февраля 2022, 11:16
Вид на площадь - кадр из трансляции

Пользователи предположили, в чем может быть причина странных звуков.

Международное новостное агентство Reuters в ночь предполагаемого "вторжения" России в Украину вело прямую трансляцию с видом на центр Киева. В начале неожиданно прозвучал гимн Советского Союза, а затем кто-то выругался на английском.

Трансляция ведется до сих пор и просмотреть более чем 12-часовую запись можно на YouTube-канале агентства.

На видео "Вид на Киевский майдан на фоне российско-украинского кризиса" слышны не только слова гимна СССР, но и выражение "God damn it", что в переводе означает "черт возьми".

Онлайн Reuters

В соцсетях Киева над ситуацией уже начали шутить и анализировать видео. Предположили, что оно может демонстрировать, что на Майдане все спокойно, вне зависимости от кризиса. Также на фоне раздавались и другие звуки, что дало пользователям возможность пофантазировать на тему.

Видео стало необычной возможностью для SMM-команды "Укрпочты". Как оказалось — на видео попал процесс подготовки к Дню единения.

Ранее "Телеграф" писал, что накануне одной из предполагаемых дат вторжения Россия заявила про отвод техники. В частности — из оккупированного Крыма после учений.

При этом недалеко от границ Украины заметили новый лагерь — чуть более чем в 20 км от рубежей.

Теги:
#Киев #Гимн #СССР
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